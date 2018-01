Vlaamse rapper wordt onverwachte hit op het internet MVO

Belgische rapper is hit op het internet. Muziek Esam Elgizi (21) is een waar fenomeen op het internet. De videoclip van zijn nummer 'My Game' kreeg op twee weken tijd al bijna 7000.000 views op YouTube.

Elgizi komt uit Mol, maar trok voor de opnames van de clip naar Monaco. Niet met de beste audio, maar wel met mooie vrouwen, dure auto's en handen vol geld lokt hij zijn kijkers.

Ook op Spotify werd het nummer al tienduizenden keren beluisterd. “Ik ken het belang van de sociale media en ben al drie jaar bezig met het uitbouwen van een groot bereik daar," zegt de rapper daar zelf over in het Nieuwsblad. "Door er met enige volharding voor te zorgen dat bekende namen je volgen, bijvoorbeeld. Toen Justin Bieber dat deed met zijn echte account, kreeg ik er ineens tienduizend extra volgers bij." Op Instagram heeft Elgizi 738.000 fans.

Elgizi werd geboren in New York als kind van Egyptische ­ouders, en kwam op zijn veertiende naar België. “Omdat de levens­omstandigheden in Egypte ondermaats waren”, vertelt hij. Hij heeft een logistieke opleiding achter de rug en werkte al ­samen met de Britse rapper ­Pridez. “Ik hoop nu van muziek mijn hoofdberoep te ­maken.”