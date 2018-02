Vlaamse meidengroep rond Isabelle A houdt ermee op: "Te veel ruzie, splitten was enige optie" SVH

21 februari 2018

05u00 0 Muziek Heibel bij de Vlaamse meidengroep De Grietjes. Isabelle A, Anneke van Hooff en Ianthe Tavernier — bekend als Floor uit ‘De Buurtpolitie’ — keken aan tegen een welgevulde agenda, maar zijn in alle stilte gesplit. "Een interne kwestie", aldus stichtend lid Isabelle A. "Maar we zoeken naar een oplossing voor de geplande optredens."

Jarenlang was het een komen en gaan van nieuwe gezichten, maar nu lijken de brokken niet meer te lijmen. De olijke dames van De Grietjes zullen in de toekomst geen feesttent meer vullen. "We zijn inderdaad gesplit", aldus Isabelle A. "Er waren te veel strubbelingen binnen de band." Vreemd, want de partyband toonde zich in het verleden bijzonder flexibel. Zo kwam Silvy De Bie al Evi Goffin vervangen toen die zwanger werd, nam Esther Sels de plaats in van Silvy en werd zij op haar beurt vervangen door het populaire tv-gezicht Ianthe Tavernier. Voor wie het niet weet: dat is Floor uit ‘De Buurtpolitie’. Een duiventil dus, die Grietjes, maar nergens viel daarbij ooit een wrange glimlach te bespeuren.

Amoureuze perikelen

Die is er nu wel. Verhalen van amoureuze perikelen binnen het trio en geruchten omtrent overspel worden op een zucht onthaald. "Dat klopt niet", aldus Isabelle A. "Die verhalen doen al lang de ronde, maar dan moet er iemand binnen de entourage zijn die dat rondbazuint. Sorry, ik wil er niet te veel over kwijt. Er gebeuren nu eenmaal dingen in een band en we hebben al heel veel wissels binnen de formatie doorgevoerd. Maar nu was splitten de enige juiste keuze. Bovendien wil ik voorzichtig blijven. Dus wil ik er niet verder op ingaan."

Andere naam

Opmerkelijk is dat binnen de drie nog wel degelijk vriendschappen overeind blijven. "Met Ianthe wil ik in de toekomst nog zeker samenwerken", aldus de zangeres. "En daarnaast werk ik ook nog aan een ander project. Bovendien zijn er ook nog de geplande shows met De Grietjes. We hebben er twee moeten annuleren, maar ons boekingskantoor werkt volop aan een oplossing voor de overige shows. Die zullen we vinden. In een andere bezetting? Dat kan. Daar zijn we nog niet uit. Wat wel vaststaat, is dat het niet meer onder de naam De Grietjes zal zijn. Dat is enigszins jammer, maar intussen hoorde ik toch al vaak dat mensen dat maar een onnozele naam vinden. (lacht) Maar we raken er wel uit. Ik heb die band destijds opgericht, dus prettig is dit allerminst, maar we vinden wel een oplossing."