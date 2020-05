Vlaamse band Frimout blaast ‘Tien om te Zien’ nieuw leven in SDE

24 mei 2020

08u44 3 Muziek Volgende week dinsdag, op 26 mei, organiseert de band Frimout ‘Quaran-Tien om te Zien’, een alternatieve versie van het succesprogramma ‘Tien om te Zien’. Ook Willy Sommers, die de show jarenlang presenteerde, zal aanwezig zijn.

Nu alle muzikanten hun geplande optredens zagen wegvallen, wil Frimout zélf actie ondernemen. ‘Qauran-Tien om te Zien’ is het resultaat. Tien muzikanten uit verschillende genres zullen live en online een nummer spelen in een muziektalkshow die via Facebook en YouTube te volgen zal zijn. “Ik ben de dag na de uitzending jarig”, zegt frontman Stef Willems. “Ik wil dat met dit initiatief in stijl vieren. Daarom nodig ik in ‘Quaran- Tien om te Zien’, 9 van mijn favoriete artiesten uit, zelf maak ik het tiental rond. Alle deelnemende artiesten ken ik persoonlijk. Het zijn allemaal klasbakken die ik ontzettend waardeer en waar ik graag een fijne babbel mee wil doen en hun muziek wil horen. Ik ben ontzettend blij met deze line-up. De bedoeling is om kijkers ongeveer 90 minuten lang alle coronamiserie te laten vergeten. Ik ben er zeker van dat we met deze line-up de kijkers zowel kunnen ontroeren als laten lachen.”

De meest opvallende naam in het rijtje artiesten is zonder enige twijfel Willy Sommers. Die presenteerde de originele ‘Tien om te Zien' jarenlang, maar komt nu dus optreden. Gene Thomas komt z'n cover ‘Mij en M'n gitaar’ brengen. Jan De Campenaere (Venus in Flames) en Pieter Schrevens (Five Days) stonden met hun band al op het podium van Humo’s Rock Rally. Verder komen ook Kris Ratiau (‘The Voice van Vlaanderen’ en Broncko), Amaryllis Temmerman, 2Romance en Joe Hardy hun opwachting maken.

Quaran-Tien om te Zien is dinsdag 26 mei vanaf 20u30 live te volgen op www.facebook.com/frimoutband en www.youtube.com/frimoutband