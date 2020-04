Exclusief voor abonnees Vlaamse artiesten over hun grootste hit - DEEL 4. Will Tura over ‘Eenzaam Zonder Jou’: “In het Engels voelde ik dat nummer beter aan, maar mijn fans wilden een Vlaamse zanger” Jolien Boeckx

25 april 2020

14u00 0 Muziek In hun hele carrière ging geen enkel concert voorbij zonder hun grootste hit. Tot nu. Onze Vlaamse artiesten kunnen voor het eerst hun visitekaartje niet afleveren omdat er geen zomeroptredens zijn door het coronavirus. Nu hun podium wegvalt, eren wij In hun hele carrière ging geen enkel concert voorbij zonder hun grootste hit. Tot nu. Onze Vlaamse artiesten kunnen voor het eerst hun visitekaartje niet afleveren omdat er geen zomeroptredens zijn door het coronavirus. Nu hun podium wegvalt, eren wij in deze reeks die ene klassieker met het verhaal achter dat succes. Vandaag: Will Tura (79) over ‘Eenzaam Zonder Jou’. “Als ik destijds mocht kiezen, was het een Engelstalige hit geworden. Maar mijn fans wilden een Vlaamse zanger.”

De zomer van 2020 moest een specialleke worden. De keizer van het Vlaamse Lied wordt 80 op 2 augustus. Om zijn fans te laten meevieren, ging hij vanaf deze maand op ronde door Vlaanderen. Vijf concerten tussen nu en eind juni, in vijf verschillende theaterzalen. “Het coronavirus heeft daar anders over beslist”, zegt Will. “De vijf concerten zijn uitgesteld naar het najaar. Ik moet nog vijf maanden geduld hebben. Uitstellen is niet altijd een voordeel, vind ik. Maar goed, we kunnen niet anders. Ik pas me aan, net zoals iedereen dat moet.”

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen