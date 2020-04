Vlaamse artiesten over hun grootste hit - DEEL 2. Sam Gooris over ‘Laat Het Gras Maar Groeien’: “Wij hàdden thuis niet eens een gazon”

Muziek

In hun hele carrière ging geen enkel concert voorbij zonder hun grootste hit. Tot nu. Onze Vlaamse artiesten kunnen voor het eerst hun visitekaartje niet afleveren omdat er geen zomeroptredens zijn door het coronavirus. Nu hun podium wegvalt, eren wij in deze reeks die ene klassieker met het verhaal achter dat succes. Vandaag: Sam Gooris (47) over ‘Laat Het Gras Maar Groeien’. “Ik weet na 25 jaar nog steeds niet waarom ik moest zingen over het gras afrijden, want ik had thuis niet eens gazon.”