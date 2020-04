Vlaamse artiesten over hun grootste hit - DEEL 1. Walter Grootaers van De Kreuners over ‘Ik Wil Je’: “Ik vond het refrein eerst maar onnozel”

Muziek

In hun hele carrière ging geen enkel concert voorbij zonder hun grootste hit. Tot nu. Onze Vlaamse artiesten kunnen voor het eerst hun visitekaartje niet afleveren omdat er geen zomeroptredens zijn door het coronavirus. Nu hun podium wegvalt, eren wij in deze reeks die ene klassieker met het verhaal achter dat succes. Vandaag: Walter Grootaers (65) van De Kreuners over ‘Ik Wil Je’. “Eerst vond ik het refrein maar onnozel. Totdat we het begonnen te spelen. Dat was zò leuk. Ik ben ooit door het podium gezakt. Mijn benen bloedden, maar ik bleef lachen van plezier.”