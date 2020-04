Exclusief voor abonnees Vlaamse artiesten over hun grootste hit - DEEL 1. Walter Grootaers van De Kreuners over ‘Ik Wil Je’: “Ik vond het refrein eerst maar onnozel” Jolien Boeckx

22 april 2020

In hun hele carrière ging geen enkel concert voorbij zonder hun grootste hit. Tot nu. Onze Vlaamse artiesten kunnen voor het eerst hun visitekaartje niet afleveren omdat er geen zomeroptredens zijn door het coronavirus. Nu hun podium wegvalt, eren wij in deze reeks die ene klassieker met het verhaal achter dat succes. Vandaag: Walter Grootaers (65) van De Kreuners over 'Ik Wil Je'. "Eerst vond ik het refrein maar onnozel. Totdat we het begonnen te spelen. Dat was zò leuk. Ik ben ooit door het podium gezakt. Mijn benen bloedden, maar ik bleef lachen van plezier."

Zo’n 32 concerten stonden er tussen nu en augustus gepland. Een feestje voor de 30ste verjaardag van hun vierdubbele platinaplaat ‘Hier En Nu’ moest het worden. Minstens 32 keer zou ‘Ik Wil Je’, nog wekelijks te horen op onder meer Joe en Radio 2, een publiek in volle extase brengen. “Ik vind het heel spijtig dat die optredens niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel. We doen ze dan maar volgend jaar”, zegt Walter Grootaers - op wat last van zijn stem na is hij intussen hersteld van corona. Hij vertelt over de allereerste keer dat ‘Ik Wil Je’ live gezongen werd, in de zomer van 1989 op Marktrock in Leuven. “Pas in maart 1990 brachten we ‘Ik Wil Je’ uit, maar het nummer was al maanden vroeger klaar. We wilden eens testen hoe het publiek zou reageren in Leuven. Geen enkele mens in het publiek kende het, maar binnen de minuut stond de Markt op zijn kop en vanaf de tweede keer dat we het refrein inzetten, zong letterlijk iederéén mee. Dat plein ontplofte. Ongezien was het”, herinnert de opperkreuner zich.

“En nu, dertig jaar later, is dat nog steeds het geval. Van zodra we de intro spelen op een optreden gaat het publiek uit zijn dak, eender waar. Een optreden van De Kreuners zonder ‘Ik Wil Je’ bestaat gewoonweg niet. Dat zouden de fans niet pikken.” Hetzelfde geldt voor De Kreuners. “Wij brengen dat nummer ongelofelijk graag. Wij zijn het nooit beu geworden. Er zit veel leven en beweging in. Het bestaat niet enkel uit een strofe, refrein, strofe en terug refrein. Op het einde zitten er nog vijf lagen in en dat maakt het zo boeiend. ‘Ik Wil Je’ is een vrolijk nummer met een donkere tekst. Van die combinatie hou ik. En wat het nòg leuker maakt, is dat wij het nummer met ons vijven samen gemaakt hebben.”

‘Onnozel refrein’ blijkt hit

Met ‘ons vijven’ bedoelt Walter zichzelf als zanger, Erik Wauters als gitarist, Jan Van Eyken als gitarist, Ben Crabbé als drummer en wijlen Berre Bergen (hij overleed 4 jaar geleden op 53-jarige leeftijd aan een longziekte, red.) als bassist. Jean Blaute werkte als producer mee. “Jan kwam met een bijzonder straffe gitaarrif af en daar zijn we een gepaste melodie bij gaan zoeken. Op een bepaald moment beslisten we om van een stuk dat oorspronkelijk achteraan het nummer zou komen, het refrein te maken. Ik schreef de tekst. Ik ben blijven zoeken tot ik uitkwam bij: ‘Ik wil je. Blijf bij me. Hou van me. Ga nooit meer weg.’ ‘Maar dat is zo onnozel’, dacht ik eerst. ‘Gaat dat wel werken?’ Uiteindelijk heb ik het maar volledig uitgeschreven en ben ik met het nummer naar een repetitie gegaan. ‘Ik weet niet wat jullie denken mannen’, zei ik, ‘maar ik voel hier wel iets bij.’ Ik zong het en iedereen was het eens: ‘Dàt is ‘t!’ We voelden dat het een heel goed nummer was. Maar dat het een gigantische hit zou worden? Nee, zoiets weet je nooit op voorhand. Pas op dat ene optreden op Marktrock in Leuven voelden we dat we een hele grote hit in handen hadden.”

De single van één miljoen

17 weken stond ‘Ik Wil Je’ in 1990 op 1 in de Vlaamse Top 10. Maar liefst 180 optredens gaven De Kreuners dat jaar. De single zelf, met ‘Ik Wil Je’ op de A-kant en ‘Ik Leef’ op de B-zijde, ging toen meer dan 80.000 keer over de toonbank. Het album ‘Hier En Nu’, waar het toen op verscheen, liefst 120.000 keer. “Vandaag is ‘Ik Wil Je’ meer dan één miljoen keer geperst. Dat wil zeggen dat er na de verkoop van de single en het album nog verzamelcd’s gekomen zijn waar ons nummer op staat, alsook de covers. ‘Ik Wil Je’ is sindsdien ook miljoenen keren gestreamd. Erik houdt al die cijfers voor ons bij”, vertelt Walter. “Onze manager krijgt nog steeds van die vragen om ‘Ik Wil Je’ op een verzamelalbum te mogen zetten. Dan wéét je dat het nog leeft.” Ideaal om van de royalties te genieten, zou je dan denken. “Als ons nummer op zo’n verzamelaar komt, worden de royalties gedeeld door alle artiesten op die plaat, dat gaat dan om slechts een klein deeltje voor ons. En aan streamen, op Spotify of YouTube, verdien je als artiest nauwelijks iets. Tenslotte delen we ons stukje nog door vijf, dat is altijd onze manier van werken geweest. Dat zijn de grote sommen dus niet, hoor. Maar ik hou me ook niet bezig met hoeveel een nummer opbrengt. Daar doen we het niet voor.”

Koen en Kris Wauters speelden het ooit tijdens hun concerten in het Sportpaleis. Ik ben toen, als complete verrassing voor hen, eens ingevallen in het refrein Walter Grootaers

Gat in podium

Waar De Kreuners het wel voor doen, en dat al 42 jaar intussen, is het plezier van optreden an sich. “Wij amuseren ons te pletter op het podium. Zelfs zò hard dat ik in de periode tussen 1990 en 1992 wel eens een strofe of een refrein vergat in te zetten terwijl we ‘Ik Wil Je’ live brachten. Dan lagen we dubbel van het lachen, het publiek inclusief”, lacht Grootaers. “Je bent dan wel professioneel genoeg om direct weer in te pikken. Maar doen alsof er niks aan de hand was? Nee, ik deed er dan nog een schep bovenop.” Walter herinnert zich een optreden in een “hele grote tent, ergens in de buurt van Mechelen”. Waar en wanneer exact weet hij niet meer. “Het laatste nummer dat we speelden, was ‘Ik Wil Je’. Bij het laatste akkoord spring ik altijd omhoog en beland ik vervolgens op het podium. Maar het podium in die tent kraakte en ik zakte er helemaal door. Ik zat tot aan mijn midden vast in die planken. Mijn benen stonden vol met schaafwonden en ik geraakte er niet eens uit. Mijn vrienden verlieten het podium en stonden langs de zijkant te lachen, in plaats van mij te helpen. Ik kwam zelf niet meer bij van het lachen. Drie minuten heb ik toen moeten wachten vooraleer ik uit dat podium gehaald werd. Ik had mij serieus zeer gedaan, maar ik voelde dat toen niet. Zò amusant was dat moment.”

Tot in Nederland

Zelfs collega-artiesten houden ervan om ‘Ik Wil Je’ te brengen. Het werd één van de meest gegeerde nummers om te coveren. Onder meer Sasha & Davy coverden het, net zoals recent nog de #LikeMe Cast. “Koen en Kris Wauters speelden het ooit tijdens hun concerten in het Sportpaleis. Ik ben toen, als complete verrassing voor hen, eens ingevallen in het refrein”, lacht Walter. De Nederlander Guus Meeuwis bracht er in 2002 nog een cover van uit en zette het op zijn album. “In Nederland werd ons nummer in onze versie ook een hit. Het stond 10 weken in de top 40, maar we zijn nooit hoger dan 27 geraakt. Guus scoorde er wel een enorme hit mee. Het rare is dat de Nederlanders, vooral het jongere publiek, denken dat ‘Ik Wil Je’ van Guus Meeuwis is. Ik ben eens naar zijn concert in het stadion van PSV Eindhoven geweest. Als hij ons nummer inzette, ontplofte het stadion òòk. Dat is heel zot om te zien.”

30 jaar

Naast ‘Ik Wil Je’ kennen De Kreuners nog een resem hits, waaronder ‘Zo Jong’, òòk uit 1990. Daarvan is sinds deze week een nieuwe live versie uit, opgenomen tijdens hun concert in de AB eind 2019. “Het is een voorsmaakje van de vernieuwde release van ons iconische album, ‘Hier En Nu’, dat dertig jaar geleden uitkwam. Toepasselijk zal het ‘Nu En Hier’ heten. In augustus komt het uit”, zegt Grootaers. De oorspronkelijke tracks, waaronder ‘Ik Wil Je’, ‘Verliefd Op Chris Lomme’ en ‘Maak Me Wakker’ werden opnieuw gemasterd, er werden vier extra live tracks toegevoegd en de plaat kreeg een nieuw hoesje.

