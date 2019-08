Vlaamse artiesten eren Paul Severs op 'Leive Vloms’ DVDE

Bron: Peter De Smedt

Gisteren hebben heel wat Vlaamse artiesten, waaronder Mama’s Jasje, Bart Kaëll en Wim Soetaer de overleden charmezanger Paul Severs een eerbetoon gegeven. Severs zou normaal zelf op het podium gestaan hebben, maar overleed in april aan de gevolgen van een hartaanval een maand eerder. “Het is heel jammer dat hij zo vroeg is weggegaan, want we gingen eigenlijk nog iets met hem opnemen”, vertelt zanger Charel Van Domburg van de Soulbrothers.