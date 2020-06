Vlaamse artieste over hun grootste hit - DEEL 6. Christoff over ‘Een Ster’: “Alle aandacht ging naar mijn coming out. Frustrerend”

Muziek

In hun hele carrière ging geen enkel concert voorbij zonder hun grootste hit. Tot nu. Onze Vlaamse artiesten kunnen voor het eerst hun visitekaartje niet afleveren omdat er geen zomeroptredens zijn door het coronavirus. Nu hun podium wegvalt, eren wij in deze reeks die ene klassieker met het verhaal achter dat succes. Vandaag vertelt Christoff (43) over ‘Een Ster’, een nummer dat twéé keer een hit werd dankzij Stan Van Samang. Iets waar hij het soms wel moeilijk mee heeft. “Op de radio durven ze mij soms vergeten en dat raakt me wel. Ik vind het een beetje respectloos.”