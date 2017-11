VIRAL3: Deze optredens op afscheidsmomenten laten niemand onberoerd Redactie

Niemand bleef onberoerd bij de bijzondere optredens waarmee deze artiesten mensen hielpen de dood van een dierbare te verwerken. Elton John speelde een speciale versie van Candle in the Wind voor prinses Diana, Mariah Carey en Trey Lorenz zongen I'll be There op de begrafenis van Michael Jackson en Bette Middler herdacht de slachtoffers van 9/11 met Beneath my Wings. Dit is onze VIRAL3 van vandaag.

