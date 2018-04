Violiste Patricia Vanneste stapt uit de groep Balthazar DBJ

03 april 2018

20u19

Bron: Facebook, Knack Focus 0 Muziek Patricia Vanneste, violiste en medeoprichtster van de Kortrijkse band Balthazar, stapt uit de groep. De band liet op Facebook weten dat dat in alle vriendschap gebeurde. Momenteel is de band bezig met een nieuw album.

“Balthazar heeft mij héél veel gegeven, maar na dertien, veertien jaar kreeg ik het gevoel dat ik in hetzelfde straatje bleef dwalen”, vertelt Patricia aan Knack Focus. De bandleden zetten de afgelopen jaren de groep even on hold om aan hun eigen projecten te werken, zoals J. Bernardt van Jinte Deprez of Warhaus van Maarten Devoldere.

Ook het Patricia deed dat en zag niet meteen een reden om terug te keren nu ze begonnen aan een vierde studioplaat. 'Ik probeerde een reden te verzinnen om te blijven, maar vond er geen', zegt ze nog in Knack.

Mogelijk zal ze nog wel te horen zijn op de nieuwe plaat, maar niet als vast bandlid. “Normaal gezien ga ik met mijn studiokwartet nog wel strijkers opnemen voor de plaat, maar dat zullen ze me waarschijnlijk wel weer last minute vragen. Ik ken hen ondertussen een beetje”, vertelt ze nog.