Vijftien jaar na ‘Idool’: Danzel nog steeds razend populair in Polen en Rusland FV

16 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek In eigen land vragen mensen hem of ‘hij eigenlijk nog iets doet met muziek’. Wel, in Oost-Europa is Johan Waem (42), alias Danzel, met 4,5 miljoen verkochte platen en optredens voor 200.000 fans een heuse superster. En hij is niet de enige Vlaamse artiest die het beter doet buiten dan binnen de landsgrenzen, schrijft Dag Allemaal deze week.

Eén monsterhit, die intussen vijftien jaar oud is: meer had Danzel niet nodig om een carrière uit te bouwen om ‘u’ tegen te zeggen. Is ‘Pump It Up’ hier niet meer dan een single die sporadisch eens op de radio of op fuiven wordt gedraaid, dan blijven ze in landen als Polen en Rusland loos gaan op het dansnummer van de voormalige ‘Idool’-kandidaat.

Dromen

De cijfers die Danzel kan voorleggen, ogen indrukwekkend. De afgelopen jaren gaf hij al meer dan 1.000 optredens - waarvan 400 alleen al in Polen - waarvoor hij zo’n 2.900 (!) vluchten afwerkte. Op YouTube scoort hij zo’n 67 miljoen views. Geen wonder als je 4,5 miljoen verkochte singles en albums op je conto hebt staan. Het zijn statistieken waar tal van Vlaamse artiesten alleen maar van kunnen dromen. “En toch krijg ik hier vrijwel dagelijks de vraag of ik ‘nog iets in de muziek doe. Ja, dus!”, lacht Johan in het weekblad.

