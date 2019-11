Vijf op een rij: ‘Stabat Mater’ van Pergolesi staat weer op nummer 1 in de Klara Top 100 KD

24 november 2019

18u00

Bron: VRT 0 Muziek Dit jaar hebben de luisteraars van Klara voor de vijfde keer op rij de Italiaanse componist Giovanni Battista Pergolesi met zijn ‘Stabat Mater’ op de eerste plaats in de Klara Top 100 gestemd. De nummers 2 en 3 zijn ‘Spiegel im Spiegel’ van Arvo Pärt en ‘Symfonie nr.6 Pastorale: Ontwaken van vrolijke gevoelens bij aankomst op het land’ van Ludwig van Beethoven. De Klara Top 100 werd uitgezonden op zaterdag 23 en zondag 24 november.

Via de website top100.klara.be konden luisteraars uit drie lijsten telkens drie werken kiezen en zo stemmen voor hun favorieten. En dat deden ze: meer dan 10.000 luisteraars stemden mee. Luisteraars kwamen ook tijdens de uitzending live aan bod. Enkelen van hen maakten de Klara Top 100 van dichtbij mee, in de studio in Hasselt met Greet Samyn en Mark Janssens. Opvallende nieuwkomers in de lijst zijn ‘Requiem: Libera me’, ‘Beim Schlafengehen’, ‘Kol Nidrei’, ‘Je te veux’ en de filmmuziek voor Koyaanisqatsi van de hand van Philip Glass.