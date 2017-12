Vijf exemplaren van verloren gewaand 'Black album' van Prince duiken op IB

Prince tijdens een concert. Muziek Vijf vinylplaten van het legendarische 'Black album' van Prince zijn weer aan de oppervlakte gekomen. De poplegende had dertig jaar geleden nochtans gevraagd om alle exemplaren van het album te vernietigen.

Recordmecca, een website van verzamelaars, verkocht gisteren voor 15.000 dollar een felbegeerd - en ongeopend - exemplaar van de verloren gewaande plaat.

In december 1987 wilde Prince zijn muziek uitgeven zoals niemand dat ooit eerder had gedaan. Hij stuurde in het geheim platen naar winkels, zonder dat zijn naam op de hoes stond. Zijn label Warner, waarmee hij meer dan eens overhoop lag, probeerde het hem eerst nog af te raden, maar perste en distribueerde het album uiteindelijk toch. Vanwege zijn eenvoudige, monochrome hoes kreeg het de titel 'Black album'.

"Kwaadaardig"

Maar een tijdje later kwam Prince aanzetten met het verhaal dat hij een spirituele openbaring had ervaren en noemde hij het album "kwaadaardig". Hij vroeg daarop dat alle kopieën zouden worden vernietigd. Warner slaagde erin om een groot deel van de 500.000 al gedrukte vinylplaten te vernietigen. Maar vele andere zijn destijds gewoon verdwenen, tot blijdschap van verzamelaars.

30 years ago 2day, December 8, 1987, the unnamed "Black Album" was scheduled to be released by Warner Bros. Recordshttps://t.co/O43WBAf5CL #Prince pic.twitter.com/VIlREWn2wm Paisley Park(@ PaisleyPark) link

Nog twee exemplaren te koop

Jeff Gold, eigenaar van de site Recordmecca en zelf een vroegere Warner-platenbons, zegt dat een gewezen kaderlid van het label met hem contact had opgenomen, nadat hij vijf exemplaren van het 'Black album' had gevonden. Gold verkoopt er drie van: één vond al een koper, de andere staat op dit moment op de website, terwijl de derde later verkocht wordt.