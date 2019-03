VIDEO. Zwangere Guy stelt eerste soloplaat voor Redactie

02 maart 2019

10u36 0

De Brusselse hiphopartiest Zwangere Guy heeft zijn eerste soloplaat ‘Wie is Guy?’ voorgesteld. Dat deed hij tijdens de opening van zijn eigen pop-upstore aan de Vlaamsesteenweg. Het was voor de Brusselse rapper een emotioneel moment. De komende drie weken zal hij in zijn pop-up T-shirts, accessoires, albums en gadgets verkopen. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.