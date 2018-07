VIDEO. Zomerse vibes in nieuwe K3-clip 'Luka Luna' SD

27 juli 2018

12u59 2

Klaasje, Hanne en Marthe bevinden zich vandaag op het strand voor de opnames van hun nieuwe single 'Luka Luna'. De meisjes van K3 swingen erop los op de vrolijke deuntjes van hun nieuwe single, die gaat over verliefdheid en stoeien in het zand. Ook de kusjesdans maakt een comeback in de clip.