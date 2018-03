VIDEO: Vlaamse artiesten én feestvierders gaan uit de bol op Schlagerfestival TDS

23 maart 2018

22u08

Bron: PETER DE SMEDT 10

Er rust geen vloek op het cijfer 13, want dit weekend én komende zaterdag 31 maart 2018 vinden opnieuw tienduizenden muziekliefhebbers de weg naar de Hasseltse Ethias Arena voor de 13de editie van Het Schlagerfestival. Sam Gooris en De Romeo’s waren vrijdagavond één van de eersten die voor de nodige ambiance zorgden in de Ethias Arena. Opvallend, dit jaar staat er maar één vrouw op het podium en dat is Ingeborg en die had het niet makkelijk om haar mannetje te staan tussen al dat mannelijk geweld.