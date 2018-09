VIDEO: U2 breekt concert af nadat Bono stem verliest LVA

02 september 2018

00u37

Bron: AD, ANP/BuzzE 29 Muziek U2 heeft zaterdagavond een optreden in Berlijn afgebroken nadat zanger Bono zijn stem was kwijtgeraakt. De zanger van de Ierse band legde na het vierde nummer aan het publiek uit dat zijn stem hem in de steek liet en dat hij het concert moest staken.

Bono's stem raakte al vrij snel in de problemen. Hij vertelde aan het publiek dat hij plots niet meer op volle kracht kon zingen. Hij klaagde over rook die hij op het podium had geïnhaleerd. Toch probeerde Bono nog even verder te gaan. Het 17.000 koppige publiek in de Duitse hoofdstad reageerde sportief. "Come on Bono! Bono we houden toch van je," klonk het vanuit de zaal.

Maar na de hit Beautiful Day moest hij het concert definitief staken. "Ik ben mijn stem verloren," zegt de zanger op videobeelden die concertgangers inmiddels op YouTube hebben gezet. "Tien minuten geleden zong ik nog als een vogel, dus ik weet niet wat ik nu moet doen."

Bono liet ook nog weten dat ze "de show op een ander moment zullen inhalen."

U2 is bezig met een tournee. Op 4 en 5 september staan er optredens gepland in Keulen. Het is nog niet bekend of deze concerten wel doorgaan.

