VIDEO: twee Belgische sopranen in finale van Koningin Elisabethwedstrijd LVA HA

06 mei 2018

00u26

Bron: Belga 1 Muziek De twee Belgische kandidates Charlotte Wajnberg en Marianne Croux gaan door naar de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang. Dat heeft juryvoorzitter Arie Van Lysebeth gisteren bekendgemaakt.

Charlotte Wajnberg (28) komt uit Antwerpen en behaalde daar een bachelor en een master of arts in de muziek aan de Artesis Hogeschool (Koninklijk Conservatorium Antwerpen). Ze werd begeleid door haar echtgenoot, de pianist Aaron Wajnberg, het hoofd van de pianoafdeling van het Antwerps conservatorium.

De 27-jarige Marianne Croux heeft de Belgisch-Franse nationaliteit. Ze is geboren in Frankrijk, maar groeide op in de Belgische Ardennen, niet ver van Marche-en-Famenne. Ze studeerde aan het Institut de Musique et de Pédagogie in Namen, net als in de Manhattan School of Music en het conservatorium van Parijs, en werd zaterdag begeleid door Florence Boissolle, die verbonden is aan de opera van Parijs.

"Podiumbeest"

Croux verklaarde na haar optreden dat ze geprobeerd had om te vergeten dat dat het om een wedstrijd ging. "Ik had echt zin om mooie muziek te maken, om het moment te delen met Florence, met de piano en met alle mensen in het publiek", zei ze. Huub Claessens en Klara-presentatrice Lut Van der Eycken noemden haar een "podiumbeest", een plezier om naar te kijken en te luisteren.

Wajnberg en Croux waren de enige Belgen die door eerste ronde raakten. Ze kwamen tijdens de halve finale beiden dinsdagavond aan de beurt, in het vierde en laatste blok van de halve finale; Croux trad zelfs als allerlaatste op.

10 finalisten

De twee Belgische sopranen gaan samen met tien andere finalisten door naar de finale, die plaatsvindt van 10 tot 12 mei. De andere finalisten zijn de baritons Germán Enrique Alcántara (Argentinië), Alex DeSocio (VS), Yuriy Hadzetskyy (Oekraïne), Danylo Matviienko (Oekraïne) en Samuel Hasselhorn (Duitsland), de sopranen Sooyeon Lee (Zuid-Korea) en Rocío Pérez (Spanje), de bas Ao Li (China) en de mezzo-sopranen Héloïse Mas en Eva Zaïcik (beiden uit Frankrijk).

Our 12 finalists:

Alcántara Germán Enrique

Croux Marianne

DeSocio Alex

Hadzetskyy Yuriy

Hasselhorn Samuel

Lee Sooyeon

Li Ao

Mas Héloïse

Matviienko Danylo

Pérez Rocío

Wajnberg Charlotte

Zaïcik Eva#voice2018 pic.twitter.com/ejFPjSY6pn QEIMC Belgium(@ qeimcbelgium) link