VIDEO. 'The Voice'-kandidaat Jérémie lanceert een eerste single Redactie

12 oktober 2018

11u13 0 Muziek De naam Jérémie Vrielynck doet misschien nog een belletje rinkelen. De 18-jarige jongeman uit Deerlijk kon vorig seizoen tijdens 'The Voice van Vlaanderen' de stoelen van coaches Natalia, Bart Peeters en Koen Wauters doen draaien. Nu heeft hij een eerste single uit: een Nederlandstalig nummer getiteld 'Mezelf Zijn'.

Zijn versie van 'Mercy' van Shawn Mendes leverde Jérémie vorig jaar een plaatsje in het team van Koen Wauters op. Hij strandde uiteindelijk in de liveshows, maar dat houdt hem niet tegen om verder aan zijn zangcarrière te timmeren.

Het nummer 'Mezelf Zijn' is een autobiografische song waarin hij zijn ziel blootlegt. "Wanneer je als jonge gast bezig bent met acteren, zingen en muziek maken, word je al snel als 'anders' bekeken en kinderen kunnen dan erg hard zijn voor elkaar. Ik heb dat ook mogen ervaren. Vooral op school had ik het gevoel dat ik werd buitengesloten en er nooit echt 'bijhoorde', terwijl ik gewoon bezig was met wat mij interesseerde, met mezelf zijn", vertelt hij. "Het nummer is een afrekening met het verleden, maar ik hoop eigenlijk vooral iedereen die zich in een soortgelijke situatie bevindt een hart onder de riem te steken. Wees gewoon jezelf en je zal veel gelukkiger zijn."

'The Voice' was overigens niet de eerste kennismaking van Jérémie met de showbizzwereld. Hij speelde ook al de mannelijke hoofdrol in de Ketnetmusical 'Kadanza' en had een rol in de spektakelmusical '14-18'.