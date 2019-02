VIDEO. The Scabs treden voor het eerst op na overlijden Willy Willy Redactie

16 februari 2019

14u58 0

Twee dagen na de dood van gitarist Willy Willy traden The Scabs op in Diksmuide. Het werd een ingetogen eerbetoon aan de gitarist. Willy Willy speelde sinds 1995 bij The Scabs, maar moest de laatste jaren vaker afzeggen voor optredens. Hij leed aan kanker en verloor afgelopen woensdag de strijd tegen de ziekte.