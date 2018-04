VIDEO: Taylor Swift wil je graag alles vertellen over haar tournee, maar dat is buiten haar hond gerekend TDS

27 april 2018

20u57

Bron: Kameraki 0

De hond van Taylor Swift is duidelijk gek op z'n beroemde baasje. Wanneer de zangeres haar fans via Instagram alle details wil vertellen over haar nieuwe tournee, steekt de viervoeter daar al snel een stokje voor.