VIDEO. Steve Tielens glijdt het jaar uit met nieuwe carnavalshit (en roept daarvoor een oude bekende in) TDS

11 december 2018

Ambiancemaker Steve Tielens is niet vies van een stunt. Zo was het eerder ‘Couckenbak’ met zijn duet met Mark Coucke en lanceerde hij eind april nog het ‘Voetballied’ samen met ‘Pink Ambition’-gezicht en fashionista Jill De Greef. Voor zijn nieuwe single ‘Hé Jacqueline (waar is de vaseline)’ kan Steve wederom rekenen op opmerkelijke hulp: niemand minder dan Zuster Vaseline, de mondige moeder-overste die in het verleden furore maakte in onder meer ‘HT&D’, gaat met hem het duet aan. “Ik ga samen met Zuster Vaseline voor dé carnavalshit van het jaar”, lacht Steve Tielens strijdvaardig. Je kan de volledige clip hier bekijken.