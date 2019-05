VIDEO. Rammstein brengt eerbetoon aan Scala met nummer ‘Engel’ MVO

30 mei 2019

14u33 8 Muziek Enkele maanden geleden contacteerde het management van de Duitse superband Rammstein de Kolacny-broers officieel met de vraag of de band mocht beschikken over alle opnames en partituren van Scala’s versie van Engel. Op hun nieuwe stadiontournee die ook in België zal passeren blijkt nu dat de bandleden hun song Engel helemaal brengen in de stijl van de Scala-versie.

Geen beukende gitaarrifs en pompende beats deze keer, tijdens Rammstein’s Engel, maar wel een ingetogen versie aan piano, met fluisterende bandleden en luidkeels meezingend publiek tijdens het refrein. Bovendien vermeldt Rammstein Scala officieel in hun setlist. “Dit is toch wel een héél grote eer voor ons!”, klinkt het in kamp Kolacny.

‘Engel’ van Rammstein in de Veltin-Arena

Scala’s versie van Engel in Concertgebouw Brugge (2018)