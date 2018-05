VIDEO: Podiumbestormer pakt micro af van Britse tijdens Eurovisiesongfestival TMA

12 mei 2018

22u20 0 Muziek Opschudding tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival vanavond in Lissabon. Tijdens het optreden van de Britse zangeres SuRie, het negende optreden van de avond, bestormde een man het podium en pakte hij de micro van de zangeres af.

Beter beeld #songfestival pic.twitter.com/n6Wx3RBTIQ Noël van Hooft(@ NoelvanHooft) link

De man werd meteen overmeesterd door een paar security-mannen, maar het kwaad was toen al geschied voor SuRie. Het incident was gedeeltelijk te zien. Toen de man bij de zangeres kwam, schakelde de regie naar enkele Britse fans in het publiek. SuRie kon haar lied afmaken. Ze was duidelijk geschrokken, maar zong toch door.

Aanvankelijk was het niet duidelijk wat er moest gebeuren: opnieuw zingen of niet? Spanje mocht dat in 2010 ook toen het optreden werd verstoord. De EBU, de organisatie achter het Eurovisiesongfestival, gaf SuRie de kans haar optreden over te doen. Ze mocht nogmaals optreden aan het eind van de finale. Dat wil ze zelf niet. "SuRie en haar team zijn bijzonder trots op haar optreden", liet de Britse delegatie via Twitter weten. Zij zien "geen enkele reden" om nogmaals op te treden.

Ironisch genoeg schiet de zangeres bij de bookmakers wel plots omhoog: van plek 22 naar 13.

Nogal cynisch maar waar: bij bookmakers schiet Britse zangeres Suri omhoog van plek 22 naar 13 na incident met indringer op podium. #Songfestival Stefan Raatgever(@ stefanraatgever) link

A statement from the EBU: pic.twitter.com/qiH1Df0MgW Eurovision(@ Eurovision) link