04 januari 2019

Ed Sheeran zal binnenkort voor de rechtbank moeten verschijnen in een copyrightzaak. Dat heeft een rechter in New York vandaag beslist. Het gaat om het nummer “Thinking Out Loud” dat teveel zou lijken op het nummer “Let’s get it on” van Marvin Gaye.

Hoor jij ook de gelijkenissen? Luister en oordeel zelf!

