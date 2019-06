VIDEO. Phil Collins haalt zijn beste Nederlands boven: “Mijn voet is naar de kloten” TK

21 juni 2019

10u35

Bron: ANP 4 Muziek Het langverwachte concert dat Phil Collins gisterenavond gaf in het Goffertpark in het Nederlandse Nijmegen was wellicht wat minder beweeglijk dan de fans hadden gehoopt. De 68-jarige zanger zat de hele tijd op een kruk op het podium.

Collins gaf zelf aan het begin van het optreden een verklaring voor zijn statische positie. "Ik ben geopereerd en mijn voet is naar de kloten", las hij in het Nederlands van een blaadje. Het publiek beantwoordde zijn uitspraak met gelach en applaus, zo is op sociale media te zien.

Collins deed Nederland aan in het kader van zijn 'Still Not Dead Yet’-Tour. De zanger/drummer treedt wegens rugklachten al jaren grotendeels zittend of lopend met een stok op. De voormalige Genesis-frontman viel in 2017 in zijn badkamer. Het rugletsel dat hij daarbij opliep, had meerdere operaties nodig om hersteld te worden. Na de ingrepen bleef hij echter last hebben van een zogenaamde klapvoet, waardoor hij moeilijk loopt.