VIDEO. 'Pa Destadsbader' kreeg prachtig eerbetoon in het Sportpaleis: "Ik kon het niet droog houden"

02 november 2018

06u12

Bron: VTM Nieuws 90 Muziek “Dit is het mooiste geschenk dat je als ouder kan krijgen. We zijn zo gelukkig”, reageerden mama Cathérine en papa Kees Destadsbader na het concert van hun zoon. Niels kwam tijdens de show tussen hen in zitten, bedankte hen en zong speciaal voor zijn vader ‘Hey pa’. “Voor mij was het heel emotioneel”, vertelde vader Destadsbader aan wie Niels het nummer ‘Hey Pa’ opdroeg. “Er waren veel tranen bij, maar van geluk.”

“Dat was zo emotioneel, zo overweldigend. Dan kan je het moeilijk droog houden, hé. Maar het waren tranen van geluk, hoor”, lachte Kees. “Ik heb echt genoten van dat moment.” Het was dan ook een complete verrassing, want Niels’ ouders wisten niet hoe de show in elkaar zat. “Ik heb de afgelopen week nog wat proberen te vissen, maar hij wilde niks zeggen”, aldus Cathérine.

“Zelfs niet toen we samen aan het sporten waren”, vulde Kees aan. “Dat hebben we de voorbije weken af en toe gedaan. Hij op de loopband in de praktijk (Kees is kinesist, red.) en ik op de fiets. Heel plezante vader-zoonmomenten. Maar hij wilde niks lossen, hé”, lachte vader Destadsbader. “Niels wilde alles geheimhouden zodat we de show zouden beleven zoals iedereen in de zaal. En maar goed ook, want we zijn compleet verrast. Het was magnifiek. Ongelooflijk om Niels zo het Sportpaleis te zien inpakken. Al heeft dat showbeest er altijd wel ingezeten, hoor, van kleins af. Nu komt dat helemaal tot zijn recht”, glunderen de twee. Cathérine en Kees zijn ook trots op hun andere zoon Kevin, die backstage evenveel werk heeft geleverd. “Zij hebben dit samen gedaan en daar kan je als ouder alleen maar van dromen. We zijn zó fier!” En omdat ze er geen genoeg van konden krijgen, zijn ze gisteren de show gewoon opnieuw gaan bekijken.

Over een jaar zet het Sportpaleis nog eens de deuren open voor twee volgende concerten.