VIDEO. Ook De Romeo's bezwijken aan de kerstgekte

28 november 2018

12u17

Bron: Peter De Smedt

Meestal zorgen ze voor ambiance met hun schlagers en meezingers. Maar na 15 jaar bezwijken De Romeo’s nu ook voor de kerstgekte. Wham’s ‘Last Christmas’ en Urbanus zijn ‘Bakske vol met stro’ krijgen dit jaar gezelschap van De Romeo’s met hun eigen nummer ‘’t is Kerstmis’. “Drie jaar ligt dat liedje al in onze schuif te wachten op het juiste moment en dat is nu aangebroken”, zegt Romeo Chris Van Tongelen. Het Disney-achtige kerstlied vind je terug op het recent verschenen Romeo’s-album ‘15 Jaar De Romeo’s’ en op dinsdag 27 november trekken Chris, Gunther en Davy naar Winterland Hasselt.