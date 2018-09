VIDEO. Nieuwe show van Scala gaat in première, en Rocco Granata zag dat het goed was TK

Gisterenavond trapte Scala hun nieuwe theatertournee 'Meisjesnamen' op gang in Puurs, een show met - u raadt het al - alleen maar nummers met meisjesnamen.

Voor het eerst in 23 jaar zingt Scala volledig in het Nederlands, en heel wat van die nummers gaan over 'dochters van'. Zo passeren onder meer 'Layla' en 'Jessica' de revue: liedjes over de dochters van respectievelijk Walter Grootaers en Rocco Granata. Die laatste kwam gisterenavond al eens kijken naar de uitvoering van zijn nummer en had zelfs de échte Jessica meegebracht. De twee zagen dat het goed was.