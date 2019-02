VIDEO. Nederlandse politie boos om deze nieuwe clip van rapper Jebroer TMA

09 februari 2019

20u42

Bron: Belga 0 Muziek De korpsleiding van de Nederlandse politie gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden tegen de makers van de videoclip van Jebroer. De productiemaatschappij die de clip van de rapper heeft gemaakt, zou de voorwaarden hebben geschonden die waren gesteld voor het gebruik van de spullen van de politie.

In de clip bij het nummer ‘Polizei’ van Jebroer is een achtervolging te zien waarin snelheden van 200 kilometer per uur worden gehaald. Verder worden er ook andere verkeersregels overtreden en rijdt hij door een rood licht.

Volgens de politie heeft de productiemaatschappij zich niet aan de afspraken gehouden. Er worden wel vaker uniformen en auto's uitgeleend voor mediaproducties. Daarvoor gelden afspraken. In dit geval was afgesproken dat de auto niet de openbare weg op mocht. Die afspraak is dus niet nagekomen.

Verder zint het de politie niet dat er allerlei verkeersregels zijn overtreden. De korpsleiding voelt zich in verlegenheid gebracht door de clip.