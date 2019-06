VIDEO. Mick Jagger rockt er weer op los na hartoperatie TK

23 juni 2019

14u42

Bron: ANP 0 Muziek Mick Jagger, de zanger van The Rolling Stones, heeft zijn rentree op het podium gemaakt. De 75-jarige artiest was enkele maanden out nadat hij in april aan zijn hart werd geopereerd, maar de druk dansende frontman heeft daar nu duidelijk geen last meer van.

Jagger onderging in april een hartoperatie, waarbij met succes zijn hartklep vervangen werd. Het ging meer bepaald om de aortaklep, die werd vervangen via de slagader in de lies (transkatheter), een minder ingrijpende operatie omdat de borstkas niet geopend hoeft te worden. De ingreep verliep goed, en de zanger mocht na een paar dagen al naar huis. Toch moest de tournee van de groep tijdelijk opgeschort worden, zodat Jagger helemaal kon herstellen. Door de operatie moesten zeventien concerten worden uitgesteld.

De band hervatte de No Filter wereldtournee in Chicago. The Stones, die al 57 jaar bestaan, speelden daar vrijdagavond voor een uitverkocht stadion: goed voor 61.500 fans. De band boekte alleen vorig jaar al een omzet van 102 miljoen euro met liveoptredens. En die werkt Jagger nog steeds met veel verve af: zijn typische energieke dansmoves ontbraken niet in Chicago. Ondanks zijn wilde verleden neemt Jagger zijn gezondheid de laatste jaren dan ook heel serieus: hij houdt een gezond, organisch dieet aan en doet veel aan sport. Naast joggen (tot 12 kilometer per dag) doet hij ook aan fietsen, yoga en meditatie.