VIDEO. MENT TV neemt op aangrijpende wijze afscheid van Paul Severs: Vlaamse artiesten houden minuut stilte KD

11 april 2019

14u15

Bron: MENT TV 7 Muziek MENT TV heeft samen met enkele Vlaamse sterren en een groot publiek afscheid genomen van Paul Severs (70), die eerder deze week overleed. Ze deden dat in het Plopsa Theater in De Panne. Zondag zal de zender een volledige dag aan de overleden zanger opdragen.

MENT-presentator Filip D’haeze begon z’n loopbaan als danser bij Paul Severs. Hij stond dan ook graag namens de zender even stil bij het verlies van een groot artiest in de Vlaamse muziekwereld. In het Plopsa Theater in De Panne werden de geplande opnames gisterenavond onderbroken voor een aangrijpend afscheid van Paul Severs. De aanwezige artiesten kwamen op het podium en hielden samen met het publiek een minuut stilte.

Naar aanleiding van de dood van Paul Severs programmeert MENT op zondag 14 april een hele dag in het teken van de artiest.