VIDEO. Meiden van K3 tonen zwoele dansmoves in exotische nieuwe clip

Meiden van K3 tonen zwoele dansmoves in exotische nieuwe clip

03 augustus 2018

19u51

Het is tropisch warm in ons land, dus tijd voor een nieuwe exotische single en clip: dat moeten de meiden van K3 gedacht hebben. Ze lanceerden hun single 'Luka Luna', en presenteren in de clip hun meest zwoele zomerse dansmoves. Het nummer staat overigens op de nieuwe cd 'K3 Roller Disco', die op 16 november dit najaar verschijnt.

