VIDEO. Maartje Van Neygen geeft zichzelf een makeover: "Mijn muziek klinkt nu als een joint na een gebroken hart" Jolien Boeckx

07 september 2018

00u00 0 Muziek Paarse lokken, valse nagels en veel emo à la Taylor Swift. Hier is de nieuwe Maartje Van Neygen (22). De dochter van Erik en Sanne ruilt haar brave imago van Vlaamse zangeres in voor een feeëriek alter ego en Engelstalige 'trippop'. "Alsof je een joint gerookt hebt na een gebroken hart: zo klinkt mijn muziek voortaan."

Taylor Swift is al jaren Maartjes grote voorbeeld. De Amerikaanse popster schrijft haar verdriet en woede over ex-vriendjes neer in hits. "Die van mij mogen dus al beginnen te beven", lacht Maartje tijdens de opnames van haar nieuwe videoclip. "Maar eigenlijk is het eerder toevallig gekomen dat ik haar kant opga. Een half jaar geleden had ik een korte, maar zeer passionele 'relatie' met een jongen die al een vriendin had. Slechts drie maanden duurde het. Toen ik besliste om definitief afscheid te nemen van hem en zijn dubbelleven, en voor mezelf te kiezen, was ik kapot van verdriet. Hoewel ik me tegelijk ook heel krachtig voelde. Ik voelde mij een beetje zoals een feniks die uit de as herrijst en zag daarbij een soort godin, een feeëriek iemand. Ideaal voor een nieuw muzikaal project, dacht ik!"

's Nachts schrijven

Mama Sanne - met uiteraard jaren ervaring als zangeres - werd meteen als hulplijn ingeschakeld. "Zij begon te lachen, want zo'n fee neerzetten als zangeres: het klinkt misschien niet zo ideaal. Toch geloofde ik er rotsvast in en begon ik mijn gevoelens neer te schrijven in muziek." Het project Maartje 2.0 was geboren.

Met haar eerste nummer, 'Love Her Less', zet ze definitief een punt achter die moeilijke periode in haar leven. Dat het nummer tegelijk dromerig en donker klinkt, is dus vrij logisch. "Voor het eerst heb ik de tekst én muziek zelf geschreven. Ik zing nu ook in het Engels. Niet dat mijn liefde voor het Nederlands weg is, maar zo kan ik deze gevoelens beter uitdrukken."

Haar nieuwe stijl omschrijft ze zelf als 'trippop'. "Het lijkt alsof ik 'Love Her Less' geschreven heb terwijl ik een joint aan het roken was na mijn gebroken hart. (bulderlach) Voor alle duidelijkheid: dat is niet zo, hé. Ik heb het wel om half drie 's nachts geschreven, maar gewoon omdat de inspiratie daar was."

Dat er reactie van de jongen in kwestie kan volgen op het nummer, beseft Maartje. "We zullen zien. Het is écht niet mijn bedoeling om te choqueren, ik wil gewoon de echte Maartje laten zien, en die is veranderd. Niet alleen op amoureus vlak, maar ook omdat ik in maart bijvoorbeeld mama geworden ben van een 13-jarige pleegzoon en dus meer verantwoordelijkheid heb gekregen."

Dank u, K3

En bij die echte Maartje hoort een nieuwe look. Haar blonde lokken werden gebleekt en de kapper mocht zich uitleven met paarse verf en roze highlights. Acht uur moest ze voor die transformatie doorbrengen in het kapsalon. "Dat is het waard geweest! Ik voel mij wel een beetje een eenhoorn, maar ik ben echt blij met het resultaat", lacht Maartje. Bedoeling is zelfs dat ze bij elk nummer dat ze voortaan uitbrengt, een andere haarkleur aanneemt én bijpassende gelnagels. "Afhankelijk van hoe ik mij bij de tekst voel."

De interesse voor een andere haarkleur is overigens ontstaan door... K3. "Voor de première van 'K3 Love Cruise', de film waarin ik een elfje - hoe toevallig kan het zijn - moest spelen, had ik wat roze lokken in mijn haar laten zetten. Nadien liet ik mijn haar volledig roze verven voor de première van 'Patser' en tja, toen had ik de smaak te pakken", lacht ze. Haar ouders vonden het "best oké". "Ze zijn vooral tevreden over het totaalpakketje. Dat klopt, vinden ze. Daar ben ik blij om: hun mening vind ik belangrijk."

Na twee jaar pauze gaat Maartje ook opnieuw optreden. "Mijn job in het bijzonder onderwijs eiste te veel aandacht op, waardoor muziek op de tweede plaats kwam. Daar komt dus verandering in."