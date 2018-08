VIDEO. Luka Luna leert je hoe je de K3-lambada moet dansen TK

25 augustus 2018

15u11 0 Muziek 'Ik ben verliefd op Luka Luna', zingen de meisjes van K3 in hun nieuwe single. En als we de 'Ik ben verliefd op Luka Luna', zingen de meisjes van K3 in hun nieuwe single. En als we de videoclip zien, snappen we meteen waarom. Luka blijkt immers een meer dan begenadigd danser.

Wil jij die sexy latinomoves ook graag kunnen? Dan kan je dat nu leren van Luka Luna himself (of toch de danser die zijn rol vertolkte in de videoclip). Stap voor stap legt hij je in onderstaande exclusieve video uit hoe je de K3-Lambada moet dansen, die speciaal voor de clip werd bedacht door K3-choreografe Axana Ceulemans. Veel succes!