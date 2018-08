VIDEO. Klaasje van K3 gaat lopen voor opdringerige wesp Tom Tates TK

06 augustus 2018

10u06

Bron: AD.nl 16 Muziek Zangeres Klaasje Meijer (23) van K3 kreeg gisteren tijdens een optreden in de Belgische badplaats Knokke af te rekenen met een wesp. Klaasje schrok tijdens het zingen van het nieuwe nummer 'Luka Luna' zó van het insect dat ze het op een lopen zette.

Superfan Emily Hosten kon het grappige voorval op beeld vastleggen. In haar video is te zien hoe Klaasje even naar de achterkant van het podium verdween om de wesp te ontlopen. Haar collega Marthe deed, terwijl een beveiliger toesnelde, ook nog even een stap opzij om de wesp te ontlopen. De twee herstelden zich gelukkig snel en er werden maar enkele maten gemist. Het publiek vond het allemaal best grappig.

Op veel plekken in Europa is momenteel sprake van een wespenplaag. Door de hoge temperaturen en de droogte van de afgelopen weken was er voor de wespen veel voedsel beschikbaar, en daarnaast waren de omstandigheden om te jagen goed. Daardoor konden de nesten zich snel ontwikkelen. Bestrijders komen nu al nesten tegen ter grootte van een flinke voetbal, en die kunnen de komende weken nog groter worden. De grootste overlast van wespen begint meestal pas eind juli of begin augustus.