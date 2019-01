VIDEO. Kate Ryan strikt Nederlandse top-dj voor nieuwe single (en die werd al meteen kwart miljoen keer beluisterd) Isabelle Deridder

21 januari 2019

06u00 0 Muziek We hebben er drie jaar op moeten wachten, maar vrijdag mocht Kate Ryan eindelijk haar nieuwste nummer ‘Gold’ - een samenwerking met de internationale top-dj Sam Feldt - officieel voorstellen. “Voor mij is dit een nieuw begin”, klinkt het bij de zangeres.

Wie ‘Gold’ hoort, kan het niet ontkennen: deze Kate klinkt heel anders dan de zangeres die we kennen van monsterhits als ‘Désenchantée’ of ‘Ella Elle L’a’. Iets dat Katrien Verbeeck, zoals La Ryan echt heet, zelf ten volle beseft. Het nummer valt wél in de smaak, want op 24 uur tijd werd het maar liefst 250.000 keer beluisterd op Spotify!

“De voorbije drie jaar heb ik - naast het nummer ‘Bring me down’ - geen nieuwe muziek meer uitgebracht. Ik heb die periode gebruikt om na te denken over de muzikale richting die ik uit wilde. Ik zat met zoveel vragen over mijn carrière, maar op een bepaald moment heb ik dat allemaal losgelaten. Ik ben toen gewoon nummers beginnen schrijven, die stuk voor stuk recht uit mijn hart kwamen. ‘Gold’ is een van die nummers. Daarin hoor je echt dat ik de voorbije jaren niet alleen gegroeid ben als mens, maar ook als artiest. Ik vind dat ‘Gold’ iets heel magisch en mysterieus heeft.”

Daar was de Nederlandse top-dj en producer Sam Feldt het onmiddellijk mee eens. De man, die enkele jaren geleden een dikke hit scoorde met z’n remix van ‘Show me Love’ van Robin S, wilde na één luisterbeurt al met Kate samenwerken. “Ik lag in Ibiza aan het zwembad, vlak voor een show, toen ik ‘Gold’ voor het eerst hoorde”, aldus Sam. “Ik vond het een geweldig nummer en zag een collab helemaal zitten. Ik kende Kate haar naam en nummers, maar ik had nooit gedacht dat het tot een samenwerking zou komen. Haar stem en vibe sluiten nu goed aan bij waar ik voor sta. Het is een verrassende, maar toffe samenwerking geworden”, aldus de Nederlander.

Dromen van Tomorrowland

Een afgewerkte clip is er voorlopig nog niet, maar afgelopen week werd daar wel druk aan gewerkt. Zo trokken Kate en Sam onder andere naar een rollerdisco in de buurt van Rotterdam. “De clip speelt zich af in de eighties en draait rond een jongen die z’n vriendin ten huwelijk vraagt”, aldus Kate. “Voor alle duidelijkheid: Sam en ik spelen niet the happy couple; ik trek geen bruidsjurk aan.(lacht) Ik hoop vooral dat dit nummer voor zowel Sam als mij enkele deuren kan openen. Hij heeft ook al op Tomorrowland gestaan, dus ik zou het ook zeker niet erg vinden om daar deze zomer mijn ding te mogen doen. Bij deze: de organisatie mag me altijd een belletje geven.”

Samenwerking met Avicii

Het is trouwens niet de eerste keer dat Kate een internationaal gerenommeerde dj en producer kan strikken. In 2012 werkte de Kempense samen met de vorig jaar overleden Zweedse superster Tim Bergling, beter bekend als Avicii. “Ja, we hebben samen het nummer ‘Run Away’ gemaakt. Hoe ik daar als klein Belgske in geslaagd ben? Ik denk dat het in de eerste plaats komt omdat ik al twintig jaar keihard werk. Al zeg ik dat niet graag, want dan voel ik me oud. En ja, uiteraard speelt geluk ook mee, maar je moet in de eerste plaats doorzetten.”

“Als ik terugdenk aan mijn samenwerking met Avicii, dan heb ik daar vooral fijne herinneringen aan. Hij was een heel lieve jongen. Ik vind het wel moeilijk om over hem te praten”, klinkt het. “Het verhaal van Tim is vooral heel tragisch. Dat was zo’n ongelofelijk getalenteerde gast, maar hij werd in de artiestenwereld misschien wel wat onderschat omdat hij ‘maar’ een dj was. Hij is bezweken onder de druk van z’n entourage, en dat maakt me zo triest. Ik kan alleen maar hopen dat z’n muziek nog vaak gedraaid gaat worden. Dat verdient hij.”