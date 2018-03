VIDEO: Karen Damen palmt volle Lotto Arena in Stijn Van Hove/Jelle Brans

16 maart 2018

22u01

Bron: Eigen berichtgeving 810 Muziek Vanavond ging de droom van Karen Damen in vervulling: in een volgelopen Lotto Arena in Antwerpen zong ze haar eerste grote soloconcert. De voormalige 'rosse van K3' bracht vooral nummers uit haar debuutalbum 'Een ander Spoor', maar waagde zich ook aan onder andere 'Land Of The Living' van Milk Inc.

Kippenvel komt niet op commando. Maar dat Karen Damen zowel over superfans als over een gezonde dosis zelfspot beschikt mocht vanavond blijken in een volle Lotto Arena. "Het is uitverkocht, dus alle kijkers van mijn programma zijn hier", klonk het met een knipoog. IJs gebroken. Toon gezet. Karen genoot. De Lotto Arena ook.

Eenzaam openen aan de piano met 'Een ander Spoor', dromerige visuals van minnende paarden tijdens 'Cowgirl' en een cover van Suzanne Vega: Karen Damen was nog geen kwartier ver in haar show en mocht al handjeklappend langs de eerste rijen wandelen. Net daarvoor was de zaal al getrakteerd op beelden uit 'Karen maakt een plaat'. "Ik sta op 1", sprak een huilende Karen de zaal toe. "Na al de shit die ik over me heen heb gekregen, doet dat deugd."

Shit kreeg ze allerminst te slikken bij 'Het maakt niet uit', een Hooverphonic-pareltje dat haar werd geschonken door Raymond Geerts en misschien wel de ruggengraat van haar album vormt. Toen later ook zoontje Sky uit het publiek op de schouders werd getild en 'Astronaut' aan hem werd opgedragen, was de match gespeeld. En ook daar weer de relativering. "Ik hoop dat hij zich niet verveelt vanavond zo zonder playstation, wii en iPad." Gelach alom. Ze speelde écht voor haar handvol kijkers.

En die waren met z'n allen uitermate vergevingsgezind. Want hoewel Karen in de Lotto Arena werd geruggesteund door een 15-koppige band, versterkt werd door een droomproductie en hulp kreeg van vrienden als Tourist Le MC, flirtte de spanningsboog soms met het vriespunt en waren de pauzes tussen de nummers pijnlijk leeg. Zonder de zuurstofinjecties van covers en bevriende collega's waren de zomerfestivals en het feest plots ver weg in de Lotto Arena.

Veilig geborgen in donkere concertzaaltjes lijkt de-plaat-die-Karen-maakte een mooi bestaan beschoren, maar als het licht wordt, wordt het album dat ook. 'Alles voorbij' klonk het met Regi diep in de set. Maar als het van de 5.300 enthousiaste fans afhing zal dat allerminst het geval zijn.