VIDEO: Karen Damen palmt volle Lotto Arena in Peter De Smedt

16 maart 2018

22u01 0

Vanavond ging de droom van Karen Damen in vervulling: in een volgelopen Lotto Arena in Antwerpen zong ze haar eerste grote soloconcert. De voormalige 'rosse van K3' bracht vooral nummers uit haar debuutalbum Een ander spoor, maar waagde zich ook aan onder andere Land Of The Living van Milk Inc.