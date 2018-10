VIDEO. Joe onderzoekt waarom altijd dezelfde hits scoren in de 'Top 2000, met wat hulp van enkele BV's MC

03 oktober 2018

18u00 0 Muziek Nog tot volgende week vrijdag is op Joe elke dag de 'Top 2000' te horen. Met bovenaan gegarandeerd 'Bohemian Rhapsody' van Queen, 'Summer of '69' van Bryan Adams en 'Dancing Queen' van ABBA. Maar waarom doen altijd dezelfde hits het goed in dit soort lijstjes? Daarvoor schakelde Joe de wetenschap - en enkele gewillige BV's - in.

Radiozender Joe zit al aan de tiende editie van z'n 'Top 2000' en telt daarin naar gewoonte af naar de 'Top 5 aller tijden': de vijf meest tijdloze nummers volgens de luisteraars. Over een kleine tien dagen zullen 'Bohemian Rhapsody' van Queen, 'Dancing Queen' van ABBA en 'Summer of '69' van Bryan Adams een robbertje uitvechten voor de allerhoogste plek. Dat is geen hogere wiskunde, maar een gemakkelijke gok: Joe heeft de nummers in de top 5 al bekendgemaakt (zie lijstje). En in al die jaren speelden deze drie klassiekers het vaakst haasje-over bovenaan de 'Top 2000'. Sterker: in de top 5 stonden nog maar elf verschillende songs. Zo heeft Queen er nog geen enkele gemist, en stonden Freddie Mercury en co liefst zeven keer op één. Ook Bryan Adams gaf al negen keer present in de top 5, en stond al zes keer op plaats twee. ABBA haalde de erelijst niet in 2009, maar deed dat sindsdien steevast wel.

Meezingen of niet?

Behoren ook tot het selecte kransje: Deep Purple met 'Child In Time', Prince met 'Purple Rain', The Rolling Stones met 'Angie', Led Zeppelin met 'Stairway To Heaven', Meat Loaf met 'Paradise By The Dashboard Light', U2 met 'One', Eagles met 'Hotel California' en Michael Jackson met 'Billie Jean'. Die laatste twee zijn dit jaar ook opnieuw verzekerd van een plek in de top 5, maar het is nu aan de luisteraars om te bepalen wie waar terechtkomt. De overige 1.995 songs kun je trouwens nu al raadplegen op Joe.be. "Onze luisteraars kiezen jaar na jaar duidelijk voor dezelfde klassiekers. Omdat we aan de tiende editie zitten, wilden we onderzoeken hoe dat eigenlijk komt", legt Joe-zendermanager Robin Vissenaekens uit. "Met 'Het muzieklaboratorium' betrekken we er de wetenschap bij, om via een experiment te onderzoeken wat muziek met mensen doet."

De zender stelde een testpanel samen met Joe-dj's Sven Ornelis, Anke Buckinx, Rani De Coninck, Raf Van Brussel, Tess Goossens en Alexandra Potvin, en voegde er ook nog BV's als Freek Braeckman, Alex Callier, Ella Leyers, Karen Damen en Rik Torfs aan toe. In het muzieklabo - waarvoor Joe nauw samenwerkte met het marktonderzoeksbureau Profacts, expert op het vlak van neuro-onderzoek - kreeg het panel een tiental nummers te horen. Van 'Bohemian Rhapsody' tot 'Billie Jean'. Tijdens die luistersessies werd gemeten hoe de proefkonijnen daarop reageerden - of ze meezongen, glimlachten of met hun hoofd meebewogen op de muziek, bijvoorbeeld. Al die resultaten werden in grafieken en cijfers gegoten, en het resultaat krijg je de komende dagen op Joe te horen. Opvallend: het muzieklabo kan zo ook precies voorspellen hoe de top 5 er dit jaar exact zal uitzien - en welke artiest dus de 'Top 2000' aanvoert.

Alex Callier kreeg 'Dancing Queen' voorgeschoteld en was resoluut: "Het beste ABBA-nummer ooit. Zelfs al is het erg disco, er zit een muzikale spanning in die mij raakt."

Jeugdherinneringen

Karen Damen reageerde niet zo verrassend - of misschien net wel - het sterkst op 'Heyah Mama' van K3. "Toch straf dat de wetenschap bewijst dat deze song het meeste met mij doet. Het is natuurlijk een goed nummer, maar het roept ook zoveel herinneringen op."

Nieuwsanker Freek Braeckman was dan weer helemaal onder de indruk van 'Bohemian Rhapsody. "Dat nummer heeft mij mijn hele carrière als schermer (Freek werd verschillende keren Belgisch kampioen, red.) doorgeholpen. Ik was 14 jaar en verbleef alleen in Hongarije. Wanneer ik een beetje onzeker was voor een wedstrijd, zette ik Queen op. Queen, en dit is een outing, staat voor mij boven alles. Ik heb die uit mijn prilste jeugd meegenomen, al mijn sportieve herinneringen hangen eraan vast. Dit betekent zoveel voor mij."

De 'Top 2000' van Joe is elke dag te horen van 6 tot 22 uur. De resultaten van 'Het Muzieklaboratorium' kun je zowel bij Joe als op Joe.be vinden. Stemmen op de top 5 kan ook op hun site.

Hoe werd er gemeten?

De metingen bij de testpersonen gebeurden met vier instrumenten:

EEG-toestel op het hoofd. Meet de hersenactiviteit en bepaalt de focus die de proefpersonen voor een song hebben

Metertje op het hoofd. Bepaalt hoeveel er bewogen wordt

Elektroden op het gezicht. Meten de gezichtsuitdrukking en registreren de 'smile'

Elektrode op de binnenkant van de hand. Meet de huidgeleiding via zweet, een indicator voor de intensiteit van de beleving

Zij staan in de top 5

Queen: 'Bohemian Rhapsody'

ABBA: 'Dancing Queen'

Bryan Adams: 'Summer of '69'

Eagles: 'Hotel California'

Michael Jackson: 'Billie Jean'