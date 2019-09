VIDEO. James Blunt maakt na 14 jaar vervolg op clip ‘You’re Beautiful’ SH

09 september 2019

15u56

Bron: ANP 0 Muziek 14 jaar na zijn doorbraakhit ‘You’re Beautiful’ komt James Blunt (45) met een opvolger van de bijbehorende videoclip. Voor zijn nieuwe single ‘Cold’ dook de Britse zanger opnieuw het water in.

In de laatste beelden van ‘You’re Beautiful’ zien we hoe de zanger in zee springt en onder water verdwijnt. “Dit gebeurde 14 jaar geleden”, teasde James vorige week op Instagram met een foto van de sprong. Enkele dagen later verscheen uiteindelijk de videoclip van zijn nieuwe plaat ‘Cold’ waarin James eindelijk boven water komt en aanspoelt aan land.

‘Cold’ maakt deel uit van het album ‘Once Upon a Mind’, dat op 25 oktober uitkomt. Vooruitlopend op deze plaat bracht Blunt ook al de nummers ‘Monsters’ en ‘Halfway’ uit. Op 25 februari staat de Britse singer-songwriter in Vorst Nationaal in Brussel als deel van zijn Europese tournee.