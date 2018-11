VIDEO. Hét kippenvelmoment van ‘The Voice Senior’: Lou heeft pas kanker overwonnen en staat nu plots op het podium met Natalia JOBG

30 november 2018

00u00 10 Muziek Het kippenvelmoment van ‘The Voice Senior’: Lou heeft pas kanker overwonnen. Zijn grote droom is ooit met Natalia op een podium te staan. En dan mag hij plots ‘Up where we belong’ zingen op het podium in de 'Rode Neuzen Dag'-slotshow, in een uitverkocht Sportpaleis. Een droom gaat in vervulling voor Lou Driesen (62). "Ongelofelijk!"

Vandaag is het D-day voor Lou uit Hasselt, maar gisteren mocht hij al eens proeven van zijn duet met Natalia op dat grote podium. 'Up Where We Belong' van Joe Cocker - van wie Lou al 14 jaar tributeshows opvoert - brengen ze in de 'Rode Neuzen Dag XL'-Slotshow. "Fantastisch, hé", glundert hij. "Maar zenuwen om naast één van de beste zangeressen van België te staan? Natalia is een heel lieve vrouw, ik voelde mij direct op m'n gemak. Hoewel dat misschien anders zal zijn, voor 16.000 man (lacht)."

Lou Driesen droomt al jaren van dit moment, een droom die een serieus duwtje in de rug kreeg door zijn deelname aan 'The Voice Senior', waar Natalia één van de coaches is. "Ik hou niet zo van camera's, dus wilde ik mij niet inschrijven. Maar ik moest van mijn vrouw. Na mijn inschrijving flapte ik eruit dat het niet mijn allergrootste droom is 'The Voice Senior' te winnen, wel om met Natalia een duet te zingen. (lacht) Ik kan het nog altijd niet geloven, ik leef in een roes. Woensdag kreeg ik telefoon van VTM met de vraag. Ik zat in de auto en heb gehuild van geluk."

Genezen van kanker

Een tijdje geleden streed Lou nog tegen kanker. "Ik heb een zware operatie achter de rug. Alles is gelukkig goed verlopen, de kanker is verwijderd. Ik voel me goed nu, ik heb geen pijn. Maar het blijft hout vasthouden, natuurlijk." Toen hij zich dit voorjaar inschreef voor 'The Voice Senior' wist Lou nog van niks. "Ik voelde mij niet ziek, integendeel. Maar ik laat twee keer per jaar een bloedonderzoek doen, gewoon standaard. Daar hebben ze het ontdekt. Omdat de makers van 'The Voice Senior' alles zo goed geregeld hebben, kon ik gewoon mijn blind audition doen. Ik ben die mensen heel dankbaar."

Vanaf 7 december is 'The Voice Senior' bij VTM te zien.