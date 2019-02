VIDEO. Herman Brusselmans geeft Lifetime Achievement Award aan The Scabs Redactie

07 februari 2019

Goede vriend Herman Brusselmans bracht een ode aan The Scabs tijdens de uitreiking van de MIA’s, de Music Industry Awards. The Scabs staan al 40 jaar op de planken en vieren dat dit jaar met een tournee in verschillende Vlaamse theaters. Na hun optreden op de MIA’s kregen ze de award uit handen van Herman Brusselmans en presentator Peter Van de Veire. Brusselmans gaf de award speciaal af aan gitarist Willy Willy die tegen kanker vecht.