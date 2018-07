VIDEO. Herbeleef hier het Q-Sunset concert van Niels Destadsbader in Oostende TDS

13 juli 2018

20u00

Bron: QMUSIC 12

Fans van Niels Destadsbader of van een lekkere cocktail hadden in hun agenda ongetwijfeld een grote cirkel getrokken rond de datum van vandaag. Het Q-Beach House in Oostende is geopend en dat betekent dat er deze zomer opnieuw heel wat Sunset Concerten zijn met straffe artiesten. Niels Destadsbader gaf vanavond de aftrap, en je kan het concert hier helemaal herbeleven.