VIDEO. Gers Pardoel krijgt eigen rubriekje op Qmusic (en dat klinkt zo) KDL

10 oktober 2018

10u12

Bron: Qmusic 0 Muziek Gers Pardoel (37) heeft er een nieuwe job bij. Vanaf vandaag is hij elke woensdagochtend te horen in de Qmusic-ochtendshow bij Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen. Hij zal er elke week een eigen versie van een nummer uit de Favoriete 40 van Qmusic brengen.

Gers trapte zijn nieuwe rubriek af met een eigen versie van het populaire nummer 'In My Mind' van Dynoro & Gigi D'Agostino, dat momenteel op nummer 1 staat in de Favoriete 40. Gers zette het nummer helemaal naar zijn hand in het Nederlands en was best nerveus voor zijn "eerste keer". "Ik ben benieuwd hoe ik het er zelf vanaf ga brengen. Ik ben nerveus, maar ik hoop dat jullie mijn versie ook top vinden. Ik heb een aantal keer geoefend, dus het komt goed!" Sam, Wim en Heidi waren alvast omvergeblazen: "Ik ben volledig verliefd", bekende Sam. Hoe het liedje klok, hoor je in onderstaande video.