VIDEO: Frans Bauer wenst Karen Damen proficiat met eerste plaats in Ultratop TDS

10 maart 2018

16u52

Bron: Peter De Smedt 0

Goed nieuws voor Karen Damen, want voor de tweede week op rij staat haar debuutalbum 'Een ander spoor' bovenaan de Ultratop-hitlijst. Op de tweede plaats in de lijst prijkt 'Levenslied', de nieuwe plaat van Frans Bauer. En met die positie is hij meer dan tevreden, zo blijkt. "We gaan een feestje bouwen", grapt Frans.