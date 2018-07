VIDEO. En plots staan De Romeo's met vier op het podium TDS

11 juli 2018

21u08

Bron: Peter De Smedt 15

Wie is die vierde Romeo? De fans van 'De Buurtpolitie' zullen hem vast herkennen. Acteur Andy Peelman was vanavond, woensdag, één van De Romeo's van 'Vlaanderen Feest' op Eén. Staat Andy volgend jaar mee in de hitparade?