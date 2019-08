VIDEO. Discobar Galaxie viert 25 jaar bestaan en zet Oude Markt Leuven op stelten TDS

11 augustus 2019

16u22

Een knaller van formaat: zo kan de set van Discobar Galaxie op het gratis Leuvense stadsfestival Het Groot Verlof het beste worden omschreven. De dj-formatie - die bestaat uit Adriaan Van den Hoof (DJ Loveboat), DJ Bobby Ewing & DJ Lars Capaldi - sloot het muzikale programma van het festival af met een groot feest op de Oude Markt. De ingrediënten? Een flinke dosis soul, funk, rap, disco en house. Er was dan ook gegronde reden om de boel op stelten te zetten: precies 25 jaar geleden werd Discobar Galaxie in het leven geroepen. In de vroege jaren 1990 begonnen ze de beste discoplaten te draaien in de Leuvense fuifzalen, dit weekend vierde het muzikale trio hun zilveren jubileum.