VIDEO: Diablo Blvd klaagt met enorm bierblik in jacuzzi over "ellendige werkomstandigheden" op metalcruise

03 februari 2018

De heren van Diablo Blvd hebben het zwaar op metalcruise 70000 Tons of Metal. Héél zwaar. Zo laat frontman Alex Agnew zijn XXL-blik bier domweg in de jacuzzi vallen. "Ellendige werkomstandigheden", zoveel is duidelijk. Die dekselse zon schijnt verdorie ook hard, waardoor de tere velletjes dreigen te verbranden. Gelukkig rukken bevallige poolgirls aan met een spray. Klik hier voor de eerste vlog en hier voor het interview vooraf.